Ростуризм может запустить продажу туров с кешбэком в ноябре-декабре 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ростуризм прорабатывает возможность запуска продаж турпакетов с новым этапом кешбэка в ноябре-декабре 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что до конца этого года мы запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам – не раньше ноября-декабря, но это еще не точно", – заявила глава ведомства Зарина Догузова.

На новый этап программы выделено 5 миллиардов рублей. По словам главы Ростуризма, данных средств должно быть достаточно для стимулирования продаж туров в конце осени, зимой и в начале весны.

Догузова добавила, что в предстоящем году программа туристического кешбэка будет рассматриваться как способ стимулирования продаж в низкий сезон, а не в качестве антикризисной меры. Условия останутся теми же – размер возврата составит 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

В начале сентября Ростуризм объявил о завершении очередного этапа продаж туров по России с кешбэком. По информации ведомства, услугой воспользовались более 1,6 миллиона граждан страны.