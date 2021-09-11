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Туризм

09:03

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Тревел-эксперт назвала самые интересные места для туристов на Дальнем Востоке

Не только Камчатка: что нужно обязательно посетить туристам на Дальнем Востоке
туризм

Максимальную сумму туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку могут увеличить в два раза – до 40 тысяч рублей. Такое предложение турбизнеса поддержал Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала о самых интересных местах, которые можно посетить на Дальнем Востоке, и о том, во сколько обойдется такая поездка.

Долина гейзеров (Камчатка)

Фото: depositphotos/Homocosmicos

Долину гейзеров в Камчатском крае иногда называют одним из чудес света – и совершенно заслуженно. На территории Кроноцкого заповедника посреди гор, вулканов и озер расположились более 20 гейзеров, если считать только самые крупные из них. Некоторые фонтанируют раз в пять часов, но есть и те, которые выпускают в небо струи горячей воды раз в 10–15 минут, так что шанс увидеть это зрелище практически стопроцентный.

Для туристов здесь проложены специальные тропы, сходить с которых категорически запрещено из соображений безопасности: во-первых, можно неслабо обжечься, а во-вторых, сюда нередко захаживают медведи. Посетить Долину гейзеров получится только с экскурсией на вертолете – другого способа добраться нет.

Стоимость: вертолетная экскурсия продолжительностью 4–6 часов – от 40 тысяч рублей с человека. Отправление из Петропавловска-Камчатского.

Долина смерти (Камчатка)

Фото: depositphotos/most41rus

Долина смерти расположена неподалеку от Долины гейзеров и считается одним из самых аномальных мест региона. Свое название она получила не для привлечения любителей мистики, а скорее наоборот. Находиться здесь продолжительное время действительно опасно для жизни и здоровья.

Обнаружена Долина смерти была случайно: несколько охотников нашли мертвыми своих собак и сами почувствовали себя плохо, пока не покинули это место. Позже ученые выяснили причины этой аномалии: все дело в особом составе газа, который выделяется из трещин в земной коре и содержит большие дозы сероводорода, сероуглерода и углекислого газа. Доза не настолько высока, чтобы убить живое существо моментально, но если оно находится там долгое время, то смерть практически гарантирована.

Ранней весной сюда приходят мелкие грызуны. Потом их, уже "отравленных", поедают более крупные звери, которые тоже после этого остаются живыми ненадолго. Сегодня в Долине смерти работают ученые, которые уничтожают трупы мелких животных, чтобы хищники тут не задерживались. Туристам вход в эту зону запрещен – посмотреть на нее можно только с вертолета.

Стоимость: вертолетная экскурсия продолжительностью 4–6 часов – от 40 тысяч рублей с человека. Отправление из Петропавловска-Камчатского.

Авачинская бухта (Петропавловск-Камчатский)

Фото: depositphotos/bborriss.67

Эта гавань, одна из красивейших в мире, находится на Тихоокеанском побережье Камчатки. Прямо у бухты расположены три скалы, которые также называют "Тремя братьями". По легенде, три отважных брата своими спинами прикрыли ее от разыгравшегося цунами, а после превратились в скалы. Попасть в бухту можно из центра города.

Самый живописный вид на нее открывается с Мишенной сопки, а в утесах вокруг расположено множество красивых гротов, по которым можно покататься на байдарках. Недалеко от входа в бухту находится Старичков остров, где обитают белоголовые орланы и тюлени. Правда, увидеть их можно только издалека, так как в 2003 году остров был объявлен памятником природы, посещать его можно только ученым с исследовательскими целями. Однако в местных реках можно рыбачить, а дайверам будет интересно увидеть множество затонувших в бухте кораблей.

Стоимость: билеты до Петропавловска-Камчатского из Москвы – от 20,5 тысячи рублей туда и обратно. Стандартный номер в отеле "три звезды" обойдется примерно в 5 500 рублей на двоих (в сутки).

Командорские острова

Фото: depositphotos/Tarpan

Командорские острова – это архипелаг, расположенный между двумя континентами. Самые крупные острова здесь – Медный и Беринга. Сюда прежде всего приезжают, чтобы насладиться по-настоящему дикой природой. Главная особенность этих мест – животные, которые совсем не боятся людей. Морские котики будут наблюдать за вами с таким же интересом, как и вы за ними, а в море можно очень близко увидеть кашалотов, косаток и японских китов.

Охотиться здесь, разумеется, нельзя, но ловить рыбу, собирать ягоды и грибы – сколько угодно. Погодные условия на островах – "вечная осень", но самое комфортное время для поездки все же лето, когда наверняка не будет сильных ветров и дождей.

Стоимость: до Командорских островов можно добраться двумя путями – самолетом из Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска (примерно 3 часа и 28 тысяч рублей в одну сторону, для местных это намного дешевле – 8-9 тысяч рублей) или по морю до села Никольского (от 36 часов в хорошую погоду до нескольких дней в плохую, билет в одну сторону – около 8,5 тысячи рублей). Самолеты здесь очень маленькие, на борт разрешается взять багаж не более 10 килограммов. Все, что выше нормы, – заранее по согласованию и за дополнительную плату.

Арка Стеллера (остров Беринга)

Фото: depositphotos/max5128

Командорские острова знамениты не только своей фауной, но и необычными пейзажами. На острове Беринга расположена арка Стеллера, названная так по имени немецкого ученого, который почти всю свою жизнь посвятил изучению природы Дальнего Востока. Высота этой огромной арки из твердого камня – более 20 метров.

Образовалась она вследствие того, что мягкие породы были уничтожены ветром или водой. Живописнее всего арка Стеллера выглядит летом, но и зимой, покрытая снегом, тоже весьма впечатляет.

Владивосток

Фото: depositphotos/Vvicca

Дальний Восток знаменит не только природой, здесь есть что посмотреть и в городах. Если о Петропавловске-Камчатском опытные туристы отзываются без особого восторга и используют его только в качестве перевалочного пункта, то во Владивосток стоит съездить специально. В этом портовом городе можно увидеть самый большой в мире вантовый мост, там красивейшие виды на Тихий океан и бухту Золотой Рог.

Здесь непременно стоит прогуляться по набережным, попробовать в местных ресторанах свежайших крабов, икру и гребешки, а также знаменитый шоколад с морской солью и водорослями.

Стоимость: самолетом из Москвы – от 20,6 тысячи рублей туда и обратно, проживание в приличной "трешке" – около 3 500 рублей в сутки на двоих.

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Васильева Екатерина

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