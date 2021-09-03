Ростуризм поддержал увеличение кешбэка для путешествий по ДФО

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Ростуризм поддерживает предложение по увеличению финансирования туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

Она подчеркнула, что это потребует дополнительных средств, но если такое решение будет принято, Ростуризм готов оперативно проработать его.

Владимир Путин ранее призвал подумать над увеличением туристического кешбэка на Дальнем Востоке. Также президент поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.

С поручением глава государства выступил в ходе Восточного экономического форума, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.

Председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко предложил для Дальнего Востока увеличить размер туристического кешбэка с 20 до 40 тысяч рублей. При этом предполагается, что кешбэк по-прежнему не будет превышать 20% от стоимости тура.

Программу стимулирования внутренних туристических поездок запустили в августе 2020 года. 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап программы до 31 августа. Позднее этап продлили до 14 сентября.