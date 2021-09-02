Путин поручил создать систему субсидирования авиабилетов для жителей ДФО

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Владимир Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа, передает РИА Новости.

"Все граждане РФ – все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования", – заявил президент.

С поручением глава государства выступил в ходе Восточного экономического форума, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Путин подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.

В мае 2021 года глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о снижении цен на перелеты из Москвы на Сахалин. Специалист объяснила, что стоимость билетов на чартерные рейсы будет держаться на уровне 45 тысяч рублей.