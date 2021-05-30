В Ростуризме рассказали о снижении цен на туры на Сахалин

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Запуск чартерных рейсов из Москвы на Сахалин позволит снизить цены на отдых на острове до 45 тысяч рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что эта сумма станет минимальной за тур на 8 дней и 7 ночей. В стоимость входит перелет, трансфер от аэропорта, размещение в гостинице, завтраки и однодневная экскурсия.
"Мне невероятно приятно, что мы запускаем программу, благодаря которой Дальний Восток и Сахалин станут ближе для наших граждан", – сказала Догузова.
Большая чартерная программа запускается при поддержке правительства, на нее выделят отдельную субсидию, которая позволит создавать недорогие пакетные туры в разные регионы России.
Согласно постановлению кабмина, туроператоры, которые организуют перевозку туристов чартерами, смогут получить компенсацию затрат в 50%.
Ранее туроператоры составили топ-5 городов для недорогого отдыха в июне, учитывая данные о стоимости путевки на двоих на неделю с перелетом и проживанием. Таким образом, несмотря на высокий спрос, недорого можно съездить в Сочи, Крым, Анапу, Калининград и Санкт-Петербург.
Правительство утвердило программу чартерных рейсов на российские курорты
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