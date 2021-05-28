Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Туроператоры составили топ-5 городов для недорогого отдыха в июне, учитывая данные о стоимости путевки на двоих на неделю с перелетом и проживанием. Об этом сообщает газета "Известия".
Несмотря на высокий спрос, недорого можно съездить в Сочи, Крым, Анапу, Калининград и Санкт-Петербург.
Стоимость путевок на двоих начинается от 15–17,5 тысячи рублей за семь дней. В стоимость входит перелет и гостевой дом категории одна звезда без питания. Трехзвездочная гостиница с завтраком в Сочи обойдется в 25 тысяч рублей, в Калининграде – в 25,5 тысячи.
"В Крым можно найти дешевые недельные туры: за 17,2 тысячи рублей – в отель категории одна звезда и за 22,6 тысячи рублей – в три звезды. Почти в такую же сумму обойдется неделя в "трешке" с завтраками в Анапе – 25 тысяч рублей на двоих. В Петербург благодаря широкому выбору отелей также можно найти туры на июнь за 15–17 тысяч, но их очень мало", – говорится в материале.
По данным туроператоров, отели на российских курортах уже почти полностью заполнены. Самые бюджетные варианты в июне можно найти в Махачкале. Там сдают жилье на семь дней за 7 тысяч рублей. Затем следуют Санкт-Петербург и Новороссийск.
Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет. Он подчеркнул, что многим государствам необходимо оказать экономическую поддержку туристическим компаниям.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить возможность жителей отдыхать за границей из-за пандемии. Кроме того, он подчеркнул, что запрет снизил бы конкуренцию и помешал развитию инфраструктуры внутреннего туризма.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. Помимо этого, открытие новых стран – дело ближайшего будущего, уточнила она.
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