Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Туроператоры составили топ-5 городов для недорогого отдыха в июне, учитывая данные о стоимости путевки на двоих на неделю с перелетом и проживанием. Об этом сообщает газета "Известия".

Несмотря на высокий спрос, недорого можно съездить в Сочи, Крым, Анапу, Калининград и Санкт-Петербург.

Стоимость путевок на двоих начинается от 15–17,5 тысячи рублей за семь дней. В стоимость входит перелет и гостевой дом категории одна звезда без питания. Трехзвездочная гостиница с завтраком в Сочи обойдется в 25 тысяч рублей, в Калининграде – в 25,5 тысячи.

"В Крым можно найти дешевые недельные туры: за 17,2 тысячи рублей – в отель категории одна звезда и за 22,6 тысячи рублей – в три звезды. Почти в такую же сумму обойдется неделя в "трешке" с завтраками в Анапе – 25 тысяч рублей на двоих. В Петербург благодаря широкому выбору отелей также можно найти туры на июнь за 15–17 тысяч, но их очень мало", – говорится в материале.

По данным туроператоров, отели на российских курортах уже почти полностью заполнены. Самые бюджетные варианты в июне можно найти в Махачкале. Там сдают жилье на семь дней за 7 тысяч рублей. Затем следуют Санкт-Петербург и Новороссийск.

Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет. Он подчеркнул, что многим государствам необходимо оказать экономическую поддержку туристическим компаниям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить возможность жителей отдыхать за границей из-за пандемии. Кроме того, он подчеркнул, что запрет снизил бы конкуренцию и помешал развитию инфраструктуры внутреннего туризма.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. Помимо этого, открытие новых стран – дело ближайшего будущего, уточнила она.