Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии

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Мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет. Такое мнение высказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили.

В ЮНВТО уточнили, что в 2020 году количество международных туристических поездок сократилось на 74 процента. Также в прошлом году было совершено на один миллиард поездок меньше, чем годом ранее. От 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма оказались под угрозой.

"Это худший кризис в истории туризма. В апреле и мае прошлого года до 100 процентов направлений в мире ввели полные или частичные ограничения на въезд туристов, мы могли наблюдать беспрецедентное падение спроса на путешествия и туристические поездки", – приводит РИА Новости слова Пололикашвили.

Эксперт отметил, что в 2021 году туристическая сфера продолжит ощущать на себе разрушительное влияние пандемии. В частности, обнаружение новых штаммов инфекции повлияло на введение новых ограничений.

При этом в 2021 году количество туристов может возрасти на 22–55 процентов.

"По оценкам экспертной группы, международной туристической отрасли может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года", – добавил Пололикашвили.

Он подчеркнул, что многим государствам необходимо оказать экономическую поддержку туристическим компаниям. Эксперт заключил, что внутренний туризм должен восстановиться быстрее, чем международный.

Ранее стало известно, что возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация.

