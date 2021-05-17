В России предложили ограничить цены на услуги гостиниц

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В России предложили ввести государственное регулирование цен на гостиничные услуги, чтобы ограничить рост их стоимости.

"В целях поддержки российских семей, популяризации и развития внутреннего летнего туризма, прошу Вас рассмотреть вопрос о введении ежегодного госрегулирования цен на услуги гостиниц в Краснодарском крае, Республике Крым и других курортных зонах страны в период с 1 мая по 31 сентября", – приводит РИА Новости выдержку из письма Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В качестве обоснования инициативы ИСИРГИ приводит резкий рост цен на российских курортах после решения властей ограничить авиасообщение с Турцией. Отмечается, что в некоторых случаях подорожание достигало 100%. Это может привести к тому, что тысячи семей, собиравшихся провести летний отдых на черноморском побережье России, откажутся от своих планов, говорится в письме.

В ИСИРГИ также напомнили, что у властей уже есть опыт подобного регулирования: в 2014 году во время зимних Олимпийских игр в Сочи и в 2018 году во время чемпионата мира по футболу.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские курорты начали резко поднимать цены вместо того, чтобы создать привлекательные условия, и поручила ФАС вмешаться в ситуацию.

