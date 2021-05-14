Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

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Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 25 мая. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Татьяна Голикова провела заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", – говорится в сообщении.
В Оперштабе пояснили, что такое решение позволила принять эпидобстановка в отдельных странах.
Перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту будут выполняться дважды в неделю. Из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду – трижды в неделю.
Также раз в неделю будут осуществляться рейсы по направлениям Грозный – Джидда и Махачкала – Джидда.
Также стало известно об увеличении числа рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией с 25 мая на взаимной основе.
"Кроме того, принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток – Сеул – три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул – по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва – Токио и Владивосток – Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск – Токио)", – говорится в сообщении.
В Оперативном штабе также подчеркнули, что с 25 мая возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
Ранее стало известно, что Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая. В настоящее время Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в ЕС.
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