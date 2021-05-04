Москва и Каир работают над возобновлением рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

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Власти Египта и России делают все необходимое для скорейшего возобновления авиарейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, заявил посол Египта в Москве Ихаб Наср. Об этом сообщает РИА Новости.

Он не привел конкретных сроков возобновления рейсов на египетские курорты, однако подчеркнул, что Москва и Каир усиленно работают над этим.

"Я могу сказать, что стороны сейчас предпринимают необходимые шаги для возобновления рейсов, проводят соответствующие процедуры. Мы работаем в этом направлении", – сказал Наср.

Ранее министерство авиации Египта объявило о соглашении с РФ, которое подразумевает возобновление чартерного сообщения между странами.

По словам посла РФ в Египте Георгия Борисенко, авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть восстановлено в ближайшие месяцы.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году в результате крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Рейсы в Каир восстановили в 2018 году. Однако курорты пока закрыты для чартеров из России.