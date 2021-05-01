Болгария открыла границы для вакцинированных "Спутником V" россиян

Фото: ТАСС/EPA/VASSIL DONEV
Болгария открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V". Об этом сообщает ТАСС.
"С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон, в список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина "Спутник V", – рассказала исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.
По словам представителя болгарских властей, страна готова принять как россиян, так и граждан других стран с документом о завершенной вакцинации, выданном не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.
Кроме того, приехать в Болгарию могут граждане с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или антигенным тестом, сделанным за 48 часов до прибытия. Еще одна возможность предусмотрена для переболевших COVID-19 с подтвержденным положительным тестом за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.
Консульские службы Болгарии и визовые центры возобновят работу на территории России с 5 мая. Вопрос с авиасообщением пока прорабатывается.
Ранее стало известно, что ограничения на въезд туристов из России отменит Черногория. Речь идет, в том числе, об обязательном ПЦР-тесте на COVID-19. Такое же решение принято в отношении граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии.
Россиянам не потребуется тест на COVID-19 при пересечении границы с Абхазией
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