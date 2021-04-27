Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Власти Израиля намерены открыть границы для индивидуальных туристов в июле 2021 года. Кроме того, первые 40 групп путешественников, прошедших вакцинацию подтвержденными препаратами, смогут приехать уже 23 мая, сообщила министр туризма страны Орит Фаркаш-Хакоэн.
По ее словам, иностранцы должны сделать ПЦР-тест перед полетом и еще один серологический тест после полета. Она также добавила, что переболевшие и вакцинированные другими препаратами на данный момент не смогут прибывать в страну.
"Через несколько недель мы расширим количество туристов, которые смогут прилетать в страну в организованных группах. А в июле мы надеемся полностью открыть небо Израиля для туристов", – цитирует министра туризма Израиля РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти Греции отменят требование об обязательном карантине для путешественников из 32 стран. Туристов будут принимать на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, в Афинах и Салониках.
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