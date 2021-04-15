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Туризм

13:53

Греция отменит обязательный карантин для туристов из 32 стран

туризм

Фото: depositphotos/photoff

Власти Греции отменят требование об обязательном карантине для путешественников из 32 стран. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая. Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов", – объяснили решение в министерстве туризма страны.

Путешественников будут принимать на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, в Афинах и Салониках.

Как ожидается, карантин для приезжающих в Грецию отменят с 19 апреля. Послабление коснется стран Евросоюза, США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ.

Ранее Греция открыла границы для туристов из России. В рамках заключенных соглашений действует квота на приезд до четырех тысяч россиян в неделю исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

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