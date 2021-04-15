Россияне стали чаще искать билеты в Грецию, Египет и Кипр

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" зафиксировал рост числа запросов по билетам в Грецию, Египет и на Кипр после ограничения авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В своем исследовании эксперты оценивали результаты поиска в два вторника – 6 и 13 апреля.
"По сравнению с прошлой неделей число поисков билетов в Грецию выросло на 93%, в Египет – на 84%, на Кипр – на 82%, в Черногорию – на 100%", – указано в сообщении компании.
Кроме того, существенно выросло число запросов по билетам в Израиль – динамика составляет 212%. Подобное явление эксперты объяснили тем, что в стране с 23 мая готовы принимать туристов с антителами после перенесенного коронавируса и тех, кто сделал прививку.
Что касается российских регионов, то на фоне ограничений полетов в Турцию билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31% чаще, в Сочи – на 30%, в Симферополь – на 27%.
Россия 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать до 1 июня.
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