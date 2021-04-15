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Туризм

10:42

Россияне стали чаще искать билеты в Грецию, Египет и Кипр

туризм

Фото: depositphotos/Patryk_Kosmider

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" зафиксировал рост числа запросов по билетам в Грецию, Египет и на Кипр после ограничения авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В своем исследовании эксперты оценивали результаты поиска в два вторника – 6 и 13 апреля.

"По сравнению с прошлой неделей число поисков билетов в Грецию выросло на 93%, в Египет – на 84%, на Кипр – на 82%, в Черногорию – на 100%", – указано в сообщении компании.

Кроме того, существенно выросло число запросов по билетам в Израиль – динамика составляет 212%. Подобное явление эксперты объяснили тем, что в стране с 23 мая готовы принимать туристов с антителами после перенесенного коронавируса и тех, кто сделал прививку.

Что касается российских регионов, то на фоне ограничений полетов в Турцию билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31% чаще, в Сочи – на 30%, в Симферополь – на 27%.

Россия 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать до 1 июня.

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