Отдых в Сочи на майские праздники резко подорожал после закрытия Турции

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Отдых в Сочи на майские праздники резко подорожал в связи с закрытием авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителей туротрасли.

Как отметила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина, в среднем отдых в этом городе подорожал на 50%. Она также добавила, что некоторые гостиницы подняли цены на 20%, а другие – на 100%.

Специалист уточнила, что альтернативным вариантом для туристов могут стать квартиры.

"Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны", – рассказала Нетягина.

В свою очередь, председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина отметила, что ценообразование в Сочи динамическое, именно поэтому с ростом спроса увеличивается и стоимость проживания. При возобновлении авиасообщения с Турцией некоторые гостиницы, в которых остались места, снизят цены, отметила специалист.

Россия 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать до 1 июня.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, решение российских властей было принято из-за ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании. Она подчеркивала, что приоритетом является сохранение здоровья граждан РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

