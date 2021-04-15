Отдых в Сочи на майские праздники резко подорожал после закрытия Турции

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Отдых в Сочи на майские праздники резко подорожал в связи с закрытием авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителей туротрасли.
Как отметила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина, в среднем отдых в этом городе подорожал на 50%. Она также добавила, что некоторые гостиницы подняли цены на 20%, а другие – на 100%.
Специалист уточнила, что альтернативным вариантом для туристов могут стать квартиры.
"Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны", – рассказала Нетягина.
В свою очередь, председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина отметила, что ценообразование в Сочи динамическое, именно поэтому с ростом спроса увеличивается и стоимость проживания. При возобновлении авиасообщения с Турцией некоторые гостиницы, в которых остались места, снизят цены, отметила специалист.
Россия 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать до 1 июня.
Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, решение российских властей было принято из-за ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании. Она подчеркивала, что приоритетом является сохранение здоровья граждан РФ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.
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