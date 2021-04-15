Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Россия с четверга, 15 апреля, приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Ограничения будут действовать до 1 июня.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, решение российских властей было принято из-за ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании. Она подчеркивала, что приоритетом является сохранение здоровья граждан РФ.

По решению Оперштаба, приостанавливаются все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между странами. Исключение составят регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом. При этом их максимально разрешенная частота была сокращена до четырех раз в неделю – по два рейса одной авиакомпании РФ и Турции.

Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В частности, в ней указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.