Россиянам предложили обменять путевку в Турцию или Танзанию на тур по стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"Отметим, что по согласованию с туроператором путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России", – говорится в сообщении.

Также Ростуризм запустил горячую линию для туристов. По номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00 мск можно обратиться за помощью и ответами на вопросы, возникающие в связи с ограничением полетов в эти страны.

Россия официально приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Об этом в ходе брифинга правительства РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничение вводится на срок до 1 июня.

Ранее Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Танзанию и Турцию. В частности, в документе указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.

