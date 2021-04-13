Россиянам напомнили о праве вернуть деньги за путевки в Турцию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Роспотребнадзор напомнил российским туристам, успевшим купить путевки в Турцию, о праве на расторжение договора с туроператором и возврат уплаченных за путешествие средств в связи с угрозой здоровью. Об этом сообщается на сайте организации.
"В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения", – говорится в сообщении.
При расторжении договора до начала путешествия стоимость тура должны компенсировать в полном объеме, а после начала путешествия должны возместить часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.
В Роспотребнадзоре отметили, что при заключении договора туроператор должен предоставить клиенту достоверные сведения о путешествии, в том числе об опасностях, с которыми он может столкнуться.
Ранее стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.
Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям. А те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.
Российская туристка рассказала об обстановке на турецких курортах
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