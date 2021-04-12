В АТОР рассказали, как поступить туристам, планировавшим отпуск в Турции

Вице-президент АТОР рассказал о вывозе российских туристов из Турции
Те, кто уже приобрел туры в Турцию и Танзанию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям, а вот вернуть деньги в полном объеме не удастся, рассказал в эфире телеканала Москва 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Он отметил, что на практике изменить направление может оказаться непросто, так как Турция – самый популярный регион у путешественников из России.
"На эти полтора месяца уже забронировано было 533 тысячи туров, поэтому очень непросто будет сейчас переносить сроки поездки. Но в случае аннуляции тура, к сожалению, будут применяться штрафные санкции по фактически понесенным расходам, так как направление временно ограничено и есть четкие рекомендации: либо перенос, либо поиск альтернативного направления", – сказал Горин.
Эксперт добавил, что туроператоры и авиакомпании всячески идут на встречу туристам. Так, некоторые перевозчики заявили о возврате денег за билеты на регулярные рейсы.
Что касается возможного роста цен по другим направлениям, собеседник подчеркнул, что на майские празднике почти все туры раскуплены, поэтому путешественника из России стоит рассматривать другие даты.
Горин отметил, что в дальнейшем решения о закрытии и возобновлении перелетов будут приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой в зарубежных странах. Так, на Мальдивах или в ОАЭ ситуация спокойная, поэтому этим направлениям вряд ли что-то угрожает.
Он добавил, что скорее стоит обсуждать открытие новых безопасных направлений, таких как Греция или Кипр.
Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.
На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани смогут принять туристов со всей России.
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