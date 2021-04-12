Россиян предупредили о риске заражения новыми штаммами за границей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что при путешествии за границу существует вероятность инфицирования новыми разновидностями коронавируса.
По его словам, сейчас практически все случаи "британского" и "южноафриканского" вируса, выявленные в России, были завезены из Турции.
Однако Горелов предупредил, что есть риск привезти домой из поездки и более заразные "японский" или "бразильский" штамм.
В этой связи Роспотребнадзор рекомендовал тем, кто все-таки собрался в отпуск, выбирать российские регионы. При этом там указали на необходимость выполнения санитарных требований.
"Инфекция пока активно распространяется, и если летом мы не создадим коллективный иммунитет, осенью будет подъем", – сказал эпидемиолог в интервью газете "Известия".
Он напомнил, что в прошлом году с конца августа – начала сентября начался рост распространения инфекции, связанный с окончанием сезона отпусков и началом учебного года.
Горелов резюмировал, что единственный путь избежать вспышки в этом году — вакцинация, без которой "России потребуется более 30 лет, чтобы 140 миллионов жителей страны перенесли инфекцию естественным путем".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что в России выявили 81 случай заражения "британским" штаммом и шесть случаев инфицирования "южноафриканской" версией коронавируса.
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