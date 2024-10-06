Дождь ожидается в Москве 6 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 6 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов.



Скорость южного и юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Понедельник станет самым ненастным днем грядущей недели, заявила ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Тем не менее циклон принесет в Москву и порцию тепла: ночью температура составит 6–8 градусов, а днем воздух прогреется до 15–17 градусов. Значения превышают норму на три градуса.

