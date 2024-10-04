Синоптик Позднякова назвала самый дождливый день грядущей недели в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Понедельник, 7 октября, станет самым ненастным днем грядущей недели, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Дело в том, что погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, и дождь будет лить практически целые сутки", – пояснила эксперт.

Тем не менее циклон принесет в Москву и порцию тепла: ночью температура составит 6...8 градусов, а днем воздух прогреется до 15...17. Значения превышают норму на три градуса, отметила синоптик.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Во вторник и среду, 8 и 9 октября, давление начнет расти. Дождь уже будет небольшой и только местами. Преобладающая температура в ночные часы – 6...11, днем – 12...17 градусов – тоже пока выше климатической нормы.

По предварительному прогнозу, с четверга, 10 октября, и до конца недели существенных осадков в городе не ожидается. Температурный фон будет довольно однородным со значениями около климатической нормы.

"Отрицательной температуры мы пока что не ждем. В ночные часы она будет составлять где-то 3…8, 1…6 градусов. Дневная будет в пределах 10...12. Впоследствии прогноз будет уточняться", – добавила Позднякова.

По ее словам, модели долгосрочных прогнозов показывают, что к середине месяца температура может понизиться и будет даже чуть ниже климатической нормы. В ночные часы она будет слабоположительной, а местами даже отрицательной. В свою очередь, дневная температура, по крайней мере, 14–15 октября, будет не выше 9 градусов.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Не исключено, что в середине месяца, когда у нас будет провал холодного воздуха, отдельные снежинки могут уже покружить в воздухе. Но снег на землю еще не ляжет.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что опавшие осенние листья могут быть опасны для аллергиков. Споры плесневых грибов на них могут вызвать у человека аллергический коньюктивит, ринит и приступ бронхиальной астмы. Для защиты специалист посоветовал носить в парках и лесах тканевую или медицинскую одноразовую маску – она будет препятствовать попаданию аллергена в дыхательные пути.