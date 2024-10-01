Перелетные птицы не улетели из Москвы из-за теплой осени

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Перелетные птицы не улетели из Москвы из-за аномально теплой осени, поэтому сроки их миграции сдвинулись примерно на неделю. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента Московского городского педагогического университета и орнитолога Андрея Резанова.

Он рассказал, что в Москве можно встретить около 270 видов птиц, 135 из которых зимующие. Первыми столицу перед осенне-зимним периодом покидают птицы-охотники. Так, черный стриж, славки, соловьи и камышевки улетают на юг в августе. Они питаются насекомыми, которые летают в воздухе, а в конце лета их активность снижается.

В сентябре улетели кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы и варакушки.

"Теплое и долгое лето этого года сдвинуло сроки миграции птиц примерно на неделю. В октябре столицу планирует покинуть группа пернатых, которые легко выдерживают колебания температуры воздуха – коростель и чибис", – отметил орнитолог.

Он подчеркнул, что миграция птиц регулируется изменением длины светового дня, однако теплая осенняя погода задержала птиц в городе. Некоторые из них могут остаться на зиму в Москве.

Некоторые особи могут решить не тратить силы и время на перелет. При этом в Москве иногда остаются зимовать представители белой трясогузки, которая обычно плохо переносит холод.

"Фиксируя примеры классических перелетных птиц, которые иногда остаются, ученые делают вывод, что инстинкт миграции в теплые края не является абсолютным, и есть факторы, которые корректируют поведение", – подчеркнул Резанов.

Птицы, которые остаются в городе, формируют синантропные популяции, меняя городскую экосистему. По словам орнитолога, из-за этого между видами, близкими по экологическим потребностям, может возникнуть конкуренция.

"Причин, почему птица вместо того, чтобы следовать инстинктам и мигрировать, вдруг становится оседлой и пускает корни там, где раньше ее сородичи никогда не жили, несколько. Самый важный – кормовой. Пернатые понимают, что в городе зимой, как и летом, всегда можно чем-то набить себе живот, а еще есть укрытия", – пояснил специалист.

Кроме того, в лесопарках, где есть кормушки, птицы могут вести почти естественный образ жизни. Для водоплавающих особей условия в столице тоже отличные: незамерзающие водоемы, всегда есть еда и температура выше, чем в других местах.

Как отметил эксперт, перелет на тысячи километров требует для птиц больших затрат энергии, поэтому у них есть риск не долететь до южных регионов.

Между тем змеи из Московской области начали подготовку к зимовке. Жители Подмосковья могут замечать их на сухих песчаных берегах болот. Поэтому грибникам следует с осторожностью исследовать леса. Хоть змеи и не агрессивны, однако они могут атаковать при неожиданной встрече. В холодное время года змеи чаще всего встречаются в старых пнях. Зимняя спячка длится около полугода – с октября по апрель.