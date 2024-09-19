Животные в природных зонах Москвы начали менять окраску к зиме

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Обитатели природных территорий столицы готовятся к холодам – у них начался процесс линьки и изменения окраски, сообщили экологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в своем телеграм-канале.

На естественный процесс смены окраса теплая сентябрьская погода не влияет. Некоторые из животных меняют окраску, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.

Белки постепенно сменяют рыжий мех на серый. Процесс линьки длится с сентября по ноябрь. Из всех зверей белки – самый многочисленный вид на природных территориях Москвы, поэтому за этим процессом может понаблюдать каждый.

Также в департаменте добавили, что горностаи и ласки "белеют" к зиме.

"Наступление осенней линьки у ласок зависит от сокращения продолжительности светового дня. Животное меняет цвет с коричневого на белый. Сначала белеют бока, затем спина, голова и хвост. В этом году чаще всего встречали их в Битцевском лесу", – поделились там.

Эксперты также рассказали, что горностаи тоже станут полностью белыми к зиме за исключением кончика хвоста, который останется черным. Животное замечали в ландшафтном заказнике "Теплый Стан", Косинском парке и Битцевском лесу.

Зайцы-беляки и зайцы-русаки ближе к декабрю сменят окраску на зимнюю. Зайца-русака можно увидеть практически на всех природных территориях города, а зайца-беляка в последние два года чаще всего замечали в Битцевском лесу и Москворецком парке.

Между тем в руководитель ведомства Юлия Урожаева отметила, что климатические явления в Москве не скажутся негативно на диких животных. В столице сформированы комфортные условия для 100 краснокнижных видов, количество которых растет благодаря контролю их жизнедеятельности. В морозы этих зверей подкармливают, вакцинируют от болезней и выдают специальные таблетки.