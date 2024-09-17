Департамент природопользования выпустил в естественную среду около 20 диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 20 спасенных диких животных вернули в естественную среду обитания в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

На природу выпустили пустельгу, осоеда, серую неясыть, воронов, а также ястреба-тетеревятника, белку, ежа и болотных черепах.

В ведомстве отметили, что это последний выпуск диких животных в этом году перед наступлением сезона холодов. До первых заморозок выпущенные звери смогут адаптироваться к новым условиям и найти свой участок, где будут добывать пропитание и зимовать.

В мае этого года, в преддверии Дня эколога, в ТиНАО выпустили в естественную среду обитания 44 диких животных. Среди них – утки, совы, барсуки лисицы и енотовидные собаки.

Ранее всех этих зверей неравнодушные горожане передали в центр реабилитации.

