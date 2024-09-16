Подмосковные журавли улетят на зимовку в ближайшие дни

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Обитающие в Подмосковье журавли должны улететь на зимовку в ближайшие дни, уверены орнитологи. Об этом пишет пресс-служба подмосковного комитета лесхоза.

Ожидается, что журавли должны выстроиться в клинья в виде буквы V и направиться к югу. Такие построения помогают птицам уменьшить сопротивление ветра, добавили в ведомстве.

Обычно журавли улетают на зимовье уже в конце августа или первой половине сентября, но в этот раз они задержались из-за теплой осени. Во время полета птицы развивают скорость от 40 до 70 километров в час, поэтому за день они могут пролететь до 800 километров. В комитете сказали, что журавли из Подмосковья предпочитают Индию, Израиль, юг Испании и Франции.

Ранее сотрудники Центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды выпустили птиц, белок и других своих подопечных на свободу. Сюда поступают изъятые из незаконного оборота животные, а также те, от кого отказались свои владельцы. Животные получают медицинскую помощь, проходят курс реабилитации, а потом возвращаются в естественную среду.

