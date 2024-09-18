Климатические явления в Москве не скажутся негативно на диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рост неблагоприятных погодных явлений в Москве, который произошел за последние 10 лет, не отразится в негативном плане на диких животных. Об этом ТАСС рассказала на полях форума "Зеленые города БРИКС" руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"С точки зрения городского хозяйства самое важное – это понимать частоту и источники возникновения особо опасных гидрометеорологических явлений. Мы видим динамику за последние 10 лет. Частота таких явлений увеличилась в несколько раз", – заявила она.

По ее словам, в столице сформированы комфортные условия для 100 краснокнижных видов, количество которых растет благодаря контролю их жизнедеятельности. Так, в морозы этих зверей подкармливают, вакцинируют от болезней и выдают специальные таблетки. Кроме того, в Лосином острове специалисты исследуют влияние города на животных.

При этом, как утверждает Урожаева, для разного рода неблагоприятных погодных явлений столичные власти разработали план по адаптации – это сценарий действий с учетом рисков.

В сентябре около 20 спасенных диких животных вернули в естественную среду обитания в ТиНАО. Так, на природу выпустили пустельгу, осоеда, серую неясыть, воронов, а также ястреба-тетеревятника, белку, ежа и болотных черепах.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы отметили, что это последний выпуск диких животных в этом году перед наступлением сезона холодов. До первых заморозок выпущенные звери смогут адаптироваться к новым условиям и найти свой участок, где будут добывать пропитание и зимовать.

