Змеи Подмосковья начали готовиться к зимовке

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Змеи из Московской области начали подготовку к зимовке. Жители Подмосковья могут замечать их на сухих песчаных берегах болот, сообщает в своем телеграм-канале комитет лесного хозяйства.

Ведомство рекомендует грибникам быть осторожными. Змеи не агрессивны и не нападают первыми, однако они могут атаковать при неожиданной встрече с человеком.

"Даже в этом случае у любителей "тихой охоты" есть все шансы уклониться от укуса: перед атакой змея свернется в кольцо и будет громко шипеть. Поэтому советуем прогуливаться по лесу с палкой, а для надежности – немного шуметь, шевелить траву", – порекомендовали в комитете.

В холодное время года змеи чаще всего встречаются в старых пнях. Зимняя спячка длится около полугода – с октября по апрель.

Между тем животные в природных зонах Москвы начали смену окраса к зиме. Белки постепенно сменяют рыжий мех на серый, ласки и горностаи изменяют окрас шерсти на белый. На естественный процесс смены окраса теплая сентябрьская погода не повлияла, а некоторые из животных меняют окраску, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.