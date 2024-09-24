С начала сентября москвичи передали в столичный зоопарк 17 летучих мышей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С начала сентября жители столицы более 50 раз обратились в Московский зоопарк по поводу летучих мышей. Большую часть особей выпустили в природу, а 17 из них остались зимовать в Центре реабилитации рукокрылых, сообщает Агентство "Москва".

Новый сезон в центре стартовал с 1 сентября и продлится до конца августа следующего года. В основном зимовать оставили летучих мышей, нуждающихся в ветеринарной помощи. Сейчас они находятся на лечении. Трое приехали абсолютно здоровыми, но очень упитанными, поэтому их поместили в холодильник спать до весны.

В зависимости от веса летучих мышей рассортировали на "стройных" и "пухлых" и поместили в разные холодильники. Во время спячки зоологи отслеживают вес мышей, чтобы понимать, кого и когда будить.

По словам специалистов зоосада, чаще всего в Центр реабилитации рукокрылых попадает двухцветный кожан. Это вид, внесенный в Красную книгу Москвы. За прошлый сезон в центр реабилитации поступили около 400 летучих мышей, и большинство из них выпустили в дикую природу.

"Образ летучих мышей до недавнего времени воспринимался населением как негативный. Сейчас благодаря просвещению отношение к этим ночным жителям меняется к лучшему. Люди все больше понимают, что это краснокнижные животные, которые уничтожают множество вредных насекомых и сами нуждаются в защите, и стараются им помочь", – рассказали в зоопарке.

Ранее сообщалось, что летучие мыши могут выбирать балконы и лоджии для зимней спячки, однако трогать их или пытаться выгнать не стоит. Начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал, что на территории города обитают не менее девяти видов этих животных, шесть из которых включены в Красную книгу Москвы. Длина тела самых крупных рукокрылых региона может достигать 6,5 сантиметра, а весят они 6–10 граммов.

В начале осени все виды летучих мышей начинают искать места для зимовки: одни для этого улетают в более теплые регионы, другие предпочитают найти убежище в родных краях, рассказал специалист. В случае находки в виде спящей на балконе летучей мыши пугаться не стоит: по словам Кунафина, виды, которые обитают в столичном регионе, питаются насекомыми и не нападают на человека. Кроме того, они не будут что-либо грызть или устраивать погром.

Если летучая мышь оказалась на балконе или в квартире, достаточно открыть окно и дождаться, пока она улетит. Если жильцы переживают, то можно позвонить на горячую линию правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77) и оставить заявку, после чего специалисты приедут и помогут извлечь ее.