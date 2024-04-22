Столичные власти предложили горожанам изготовить домики для летучих мышей

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Москвичи могут изготовить домики для летучих мышей и принести их в один из экоцентров города. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, в настоящее время животные начали выходить из спячки, однако из-за сезонных колебаний температур и разницы между дневными и ночными значениями они могут залетать в жилые помещения.

"Найти свой дом в весенне-осенний период летучие мыши могут в специальных сооружениях, которые изготовили люди. Каждый может принести такой домик в один из экоцентров департамента природопользования. Наши специалисты развесят их на природных территориях Москвы", – говорится в сообщении.

Департамент подчеркнул, что летучие мыши способны регулировать насекомых, потребляя свыше 200 особей в час.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что при встрече с летучими мышами, которые уже начали выходить из зимней спячки в столице, лучше не трогать их и не пытаться накормить – рукокрылые могут переносить различные заболевания. В целом в городе встречается шесть видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу города. Ими являются двухцветный кожан, обыкновенный, или бурый, ушан, лесной нетопырь, рыжая вечерница, водяная ночница и ночница Брандта.

До этого из спячки начали выходить и змеи Московского региона – первые в этом году гадюки были замечены в Подмосковье в конце марта. Как рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин, при встрече с гадюкой важно не трогать ее и не совершать резких движений.

