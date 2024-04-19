Летучие мыши проснулись в Москве после зимней спячки

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

При встрече с летучими мышами, которые уже начали выходить из зимней спячки в столице, лучше не трогать их и не пытаться накормить – рукокрылые могут переносить различные заболевания. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В целом в городе встречается шесть видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу города:

двухцветный кожан;

обыкновенный, или бурый, ушан;

лесной нетопырь;

рыжая вечерница;

водяная ночница и ночница Брандта.

Те из них, кто остаются на зимовку в Москве, проводят спячку в укромных местах. На это время (шесть-восемь месяцев) они прикрепляются лапками к разным поверхностям, в том числе и к потолкам. Выходят рукокрылые из спячки, когда ночи становятся теплее, и чаще всего это происходит в мае.

Однако в этом году в Москве установилась нетипично хорошая погода и летучие мыши начали покидать зимние укрытия немного раньше, чем в прошлом году.

В случае встречи с этими животными трогать, гладить, пытаться приручить и покормить их не стоит.



пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Держать дистанцию при встрече с ними необходимо, так как они могут быть переносчиками заболеваний и распространителями насекомых-паразитов.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что в связи с сезонным колебанием температур и большой разницей между дневными и ночными значениями рукокрылые могут залетать в жилые застройки.

"Чтобы нежданные гости не появились в доме, нужно закрывать окна перед уходом, а при проветривании – занавешивать их", – отметили эксперты.

Если же животное все-таки попало в квартиру, нужно закрыть его в отдельном помещении, подождать, пока оно успокоится, накрыть тканью, поместить в коробку с проделанными отверстиями и связаться с Центром реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке (+7 (968) 476-88-06). Его сотрудники подскажут, как действовать дальше. Туда же необходимо обратиться и в том случае, если животное больное или раненое.

"А в случае укуса необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу", – подчеркнули в департаменте.

Ранее из спячки начали выходить и змеи Московского региона – первые в этом году гадюки были замечены в Подмосковье в конце марта. Как рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин, при встрече с гадюкой важно не трогать ее и не совершать резких движений: змея может напасть, только если почувствует угрозу от человека.