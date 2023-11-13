Более 10 домиков для летучих мышей построили в 2023 году в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 10 домиков для рукокрылых возвели в столице в рамках акции "Летучей мыши – по крыше" в 2023 году, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что Мосприрода запустила акцию "Летучей мыши – по крыше" в этом году. В итоге на строительстве домиков были задействованы не только специалисты ведомства, но и волонтеры.

Теперь сооружения планируют развесить весной – летом 2024 года. Сейчас в Москве обитает 9 видов рукокрылых, из них 6 – занесены в Красную книгу столицы.

"Иногда в поисках мест для зимовки летучие мыши залетают в квартиры и офисы. В этом случае можно обратиться за консультацией к специалистам центра реабилитации рукокрылых в Московском зоопарке", – подчеркнули в департаменте.

Ранее зоолог, волонтер центра реабилитации рукокрылых Московского зоопарка Мария Синькова сообщила, что залетевшую в квартиру летучую мышь ни в коем случае нельзя ловить на лету, сбивать шваброй или тряпкой, а также подкармливать и поить водой.

Люди часто боятся летучих мышей, вокруг них витает огромное количество мифов. Однако виды, которые обитают в средней полосе РФ, не переносят СOVID-19 и другие опасные заболевания. Максимум, что может сделать мышь, – случайно врезаться в человека.

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