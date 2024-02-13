Свыше 400 обращений о животных в опасности направили москвичи на портал "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы направили на портал "Наш город" свыше 400 обращений о животных в опасности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Тема "Животное в опасности" появилось на "Нашем городе" более года назад. Там горожане могут сообщить о питомцах или бездомных животных, которые попали в беду.

Чтобы помочь животному, необходимо подать заявку: указать точку на карте, где его обнаружили, описать проблему, добавить фотографию и заполнить форму, говорится в материале. После этого единая редакция портала передаст заявку в соответствующий орган власти для проведения проверки и принятия мер, специалисты приедут в любое место столицы.

Раздел "Животное в опасности" появился по просьбам горожан, модераторы и ранее получали сообщения о происшествиях с животными. Несмотря на то, что такие обращения не входили в компетенцию "Нашего города", они никогда не оставались без внимания.

Получив сигнал, городские службы оперативно приходят на помощь, также выезжают спасатели и пожарные. Чаще всего помощь нужна застрявшим на деревьях, оказавшимся в автотранспорте кошкам и собакам. Однако иногда помощь требуется экзотическим представителям фауны.

Так, в августе 2023 года летучая мышь залетела в квартиру на Варшавском шоссе, на помощь приехал пожарно-спасательный отряд. Животное хорошо спряталось, поэтому его не сразу нашли, но вскоре из-за карниза донесся характерный звук. Летучую мышь аккуратно отловили, поместили в прозрачный контейнер, а после выпустили на волю.

Кроме того, отряд "СпасРезерв" вытащил кота, который застрял в стене дома в Москве. Затем животное отвезли в ветеринарную клинику на обследование.

До этого кота, четыре дня просидевшего во внедорожнике в центре Москвы, спасли сотрудники экстренных служб. Животное в сопровождении полицейских и зоозащитников направили в ветеринарную клинику.

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