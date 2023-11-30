30 ноября, 14:28Общество
Застрявшего в стене дома кота спасли на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Спасатели СпасРезерв"
Отряд "СпасРезерв" вытащил кота, который застрял в стене дома в Москве. Об этом сообщает телеканал "360".
Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля в районе Зябликово. Уточняется, что кот застрял в бетонной стене еще неделю назад. Для того чтобы вытащить животное, добровольцы пролезли с переноской в подвал, проделав небольшое отверстие в стене, срезали с петель двери и освободили его.
"Боже мой, чумазик", – отреагировал на спасение кота один из очевидцев.
После спасения добровольцы стали поить кота с помощью шприца, но тот начал сопротивляться. Спустя время отряду удалось все-таки напоить животное.
Кота отвезли в ветеринарную клинику на обследование, а после его, вероятно, приютит кто-то из жильцов дома.
Ранее кот просидел в закрытой машине без еды и воды четыре дня. Животное спасли сотрудники экстренных служб. Они открыли дверь Mitsubishi, припаркованного у торговой галереи "Модный сезон" напротив Большого театра в Москве.
По данным ряда телеграм-каналов, хозяин кота приехал погулять в центр, но был задержан правоохранителями за неадекватное поведение, а затем доставлен в психиатрическую клинику.
Кота забрала к себе семья работника прокуратуры. Уточнялось, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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