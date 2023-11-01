Кота, 4 дня просидевшего в запертом авто в Москве, забрала семья сотрудника прокуратуры

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Кота, который четыре дня провел в запертой машине, забрала к себе семья работника прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что животное осмотрел ветеринар. Жизни и здоровью кота ничего не угрожает, но он был напуган и голоден.

Ранее животное спасли сотрудники экстренных служб. Они открыли дверь Mitsubishi, припаркованного у торговой галереи "Модный сезон" напротив Большого театра в Москве. По предварительным данным телеграм-каналов, хозяин кота приехал погулять в центр, но был задержан правоохранителями за неадекватное поведение, а затем доставлен в психиатрическую клинику.

До этого семье из подмосковной Шатуры помогли попасть в квартиру, в которой случайно заперся кот. Прибывшие на место спасатели решили проникнуть в квартиру с помощью автолестницы через лоджию. Старший смены, попав в лоджию, вошел в квартиру через балконную дверь, а затем впустил хозяев.

Столичные полицейские рассказали, куда увезли кота, просидевшего в машине 4 дня