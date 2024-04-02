Эксперт Кунафин объяснил, как вести себя при встрече с гадюкой

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При встрече с гадюкой важно не трогать ее и не совершать резких движений: змея может напасть, только если почувствует угрозу от человека. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Ранее в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что в столичном регионе после зимней спячки уже пробудились первые гадюки.

По словам Кунафина, в столичном регионе обитает четыре вида змей:

уж обыкновенный;

гадюка обыкновенная;

медянка обыкновенная.

Последняя встречается крайне редко, в основном в Новой Москве, а гадюку можно увидеть на столичной территории "Лосиного острова", добавил эксперт.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Из всех видов только гадюки являются ядовитыми. Чаще всего горожане сталкиваются с безобидным ужом. Отличить его от гадюки очень просто: на голове уж имеет желтые полоски.

Кунафин подчеркнул, что укус гадюки не является смертельным, однако может привести к серьезным осложнениям, если человек имеет аллергию или хронические заболевания. Также это крайне небезопасно для детей и пожилых.

"Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно не подходить близко к змеям, тем более – не брать их в руки. Любое животное, как правило, кусает только в случае защиты. Поэтому любое резкое движение они могут воспринять как нападение", – предупредил эксперт.

По словам Кунафина, в теплую погоду гадюки наиболее активны: они греются на солнце, ищут пропитание. Поэтому во время прогулки на природе важно надевать либо сапоги с высоким голенищем, либо широкие брюки из плотной ткани, а также ходить только по существующей дорожно-тропиночной сети, избегать густой травы и кустов – тем более что там могут быть клещи или птичьи гнезда, которые можно случайно разрушить, предупредил специалист.

В случае если змея все-таки укусила, важно сохранять спокойствие и как можно быстрее обратиться к врачу. При этом не стоит использовать народные методы вроде прижигания места укуса или самостоятельного удаления яда, заключил специалист.

Ранее терапевт Наталья Зубарева рассказала, как оказать первую помощь после укуса змеи. "Следует обеспечить покой пострадавшего, обратиться за медпомощью и скорее транспортировать его в ближайшую больницу. Чем меньше двигается пациент, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность нужно зафиксировать", – объяснила врач. Кроме того, нужно обработать место укуса водой, хлоргексидином или перекисью водорода, а затем наложить стерильную повязку. Также важно пить как можно больше жидкости, отметила терапевт,