Россиянам рассказали, как выжить при укусе змеи

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После укуса змеи важно своевременно обработать рану и пить больше жидкости. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на терапевта Наталью Зубареву.

"Надо действовать быстро, не поддаваясь панике. Следует обеспечить покой пострадавшего, обратиться за медпомощью и скорее транспортировать его в ближайшую больницу. Чем меньше двигается пациент, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность нужно зафиксировать", – объяснила врач.

Кроме того, нужно обработать место укуса водой, хлоргексидином или перекисью водорода, а затем наложить стерильную повязку. Также важно пить как можно больше жидкости, указала Зубарева.

При этом эксперт предостерегла от попыток наложить жгут на рану. Также нельзя дезинфицировать укус изнутри посредством спиртосодержащего напитка. После укуса змеи необходим антидот, который могут ввести только в медучреждении, резюмировала врач.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что в первые минуты после укуса гадюк необходимо удалить из раны яд, обеспечить пострадавшему обильное питье и обратиться к врачу. При этом он отметил, что сама по себе гадюка не агрессивна, а кусает только в том случае, если взять ее в руку или случайно наступить на нее.

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