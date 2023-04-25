Москвичи запечатлели на видео клубок змей в Битцевском лесу

Фото: телеграм-канал "ЧЕРТАНОВО"

Жители Москвы сняли на видео скопление ужей в Битцевском лесу, сообщает телеграм-канал "Чертаново".

"В Битцевском лесу проснулись змеи – будьте осторожны и смотрите под ноги", – говорится в публикации.

В комментариях к видеоролику пользователи предположили, что у ужей начался брачный период. Такие змеи неопасны, но не стоит их провоцировать, написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проснулись гадюки. Чаще всего в теплые дни их можно встретить на камнях, бревнах и лесных тропинках, предупредили эксперты. Больше всего гадюк обитает в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Талдоме.