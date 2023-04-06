Гадюки начали выходить из спячки в Подмосковье

В Подмосковье проснулись гадюки, рептилий пробудило весеннее солнце. Специалисты напомнили, что даже только что родившись, эти змеи ядовиты и опасны для человека.

Чаще всего в теплые дни их можно встретить на камнях, бревнах и лесных тропинках, где они греются в лучах солнца. А больше всего гадюк обитает в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Талдоме.

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