"Личная территория": "стая за забором"

За забором Сергея, на соседском участке, – целая свора собак, которая плодится с геометрической прогрессией, а прививать и стерилизовать их хозяин отказывается. Он и прокормить их может с трудом.

Сергей помогает ему, покупает корм и кости. Он боится, что собаки будут дальше плодиться, а соседи вызовут службу отлова. Виктор хочет пристроить щенят, да никто их не берет. А на стерилизацию у него нет денег.

Об этом – в программе "Личная территория".