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Москва 24

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Общество

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Как московские предприятия работают над импортозамещением лекарств

Лекарства будут! Как в Москве работают над замещением зарубежных препаратов
городобществомедицина

Последние месяцы в Сети ходило много слухов о том, что в России в ближайшее время могут начаться проблемы с инсулином, препаратами против онкологии, ВИЧ и другими, а в марте в аптеках был небывалый ажиотаж. Корреспондент Москвы 24 пообщался со столичными компаниями, побывал на производстве и выяснил, что россиянам не только не грозит лекарственный дефицит – более того, некоторые организации вовсю поставляют препараты в другие страны, разрабатывают новые и готовы в разы наращивать темпы. Рассказываем, что выпускают столичные предприятия, дешевле ли продукция западной и как повлияли санкции на производство.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задел для роста

"Амедарт" свое производство развернул на территории особой экономической зоны технополис "Москва". Здесь делают жизненно важные лекарства, которые, затем поставляют напрямую в российские медучреждения (причем есть возможность кратно увеличить мощности). В основном это препараты против онкологии, ВИЧ и необходимый диабетикам инсулин, рассказал гендиректор компании Андрей Колокольцов. Всего 60 лекарств, из которых 22 уже зарегистрированы, остальные проходят разные стадии этой процедуры.

"Наши мощности на сегодняшний день не загружены: фармпроизводство может работать и в три смены, это совершенно нормальная практика. Мы работаем в одну, потому что на себе не почувствовали роста закупок. Что логично, потому что весь ажиотажный спрос, который случился, был в аптеках", – сказал Колокольцов.

Процесс строится следующим образом: Минздрав, когда продумывает закупки, анализирует число больных и делает прогнозы.

Число не изменилось, соответственно, и закупки остались на прежнем уровне. Но если конкретно говорить о наших возможностях, мы в состоянии произвести всю свою продукцию на всю страну.
Андрей Колокольцов
генеральный директор ООО "Амедарт"

Из той группы препаратов, на которой сосредоточено предприятие, российские компании занимают 65% рынка (если считать в упаковках) – то есть не производят фактически 35%. "Опять же скажу, что увеличение мощностей в полтора раза для замещения этого объема – это не является проблемой", – объяснил Колокольцов.

Предприятие раскинулось на площади более 5 тысяч квадратных метров, заняты сотни сотрудников. Качество лекарств гарантируется строгой многоуровневой системой контроля. Производят здесь так называемые дженерики – идентичные копии оригинальных препаратов, за их разработку отвечают больше 50 человек, в том числе девять кандидатов наук. Сходящие с конвейера дженерики по качеству ни в чем не уступают зарубежному оригиналу, а по цене – гораздо интереснее.

"Стоимость у российского производителя всегда значительно ниже по сравнению с иностранным. Обычно разница составляет 25–50%. Это что касается максимальной цены. Далее идут аукционы, после которых стоимость закупки препарата может еще снизиться. Поэтому, безусловно, российский препарат для государства значительно дешевле, безопаснее и надежнее", – сказал он.

Оборудование на предприятии в массе своей зарубежное – из стран Азии, Европы и США, сырье тоже в основном из-за рубежа. При этом в компании рассказали, почему не боятся санкций. Во-первых, оборудование новое и долговечное. Во-вторых, нужную деталь для него можно изготовить в России либо найти на дружественных рынках. Наконец в-третьих, сырье можно заместить поставками из Индии и Китая.

"Импортного сырья на производстве больше, но подавляющая доля в нем – это Индия и Китай. Единственное, с ним есть задержки по доставке, она удлинилась с месяца до трех. Но наша отрасль жестко регулируется, поэтому производители для того, чтобы что-то изготовить, начинают закупки минимум за 6–12 месяцев – все нужно получить, полностью проанализировать, затем произвести таблетки и так далее", – объяснил Колокольцов.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Востребовано за рубежом

У подведомственного Минпромторгу крупнейшего госпроизводителя лекарственных препаратов "Эндофарм" в столице сразу две площадки: "Московский эндокринный завод" и филиал "Лефортовский". С конвейеров сходят впечатляющие объемы лекарств: одних только препаратов в ампулах – свыше 140 миллионов штук в год, а таблеток и капсул – более 200 миллионов.

Основной профиль предприятия – выпуск лекарственных препаратов, которые применяются для лечения хронического болевого синдрома, в том числе у паллиативных пациентов. С 2014 года доля импорта в этом стратегически важном сегменте снизилась, а по некоторым препаратам, например, обезболивающим в инновационной лекарственной форме – трансдермальным пластырям, – импортозамещение 100%. ФГУП "Эндофарм" также производит востребованные препараты в области анестезиологии, гинекологии, кардиологии, психиатрии, гастроэнтерологии, офтальмологии и других: около 75% продукции входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Кроме того, по словам первого замдиректора ФГУП "Эндофарм" по науке Альфии Габидовой, предприятие – участник программ импортозамещения, реализуемых правительством РФ и Минпромторгом в фармацевтической отрасли. "Из более чем 120 наименований выпускаемых препаратов 45 относятся к импортозамещающим", – сказала она, подчеркнув, что продукция отвечает всем международным стандартам качества.

Продукция поставляется не только на российский рынок, но и в 13 зарубежных стран: в основном это государства ЕАЭС, СНГ и Ближнего Востока. Более того, к ним могут присоединиться и страны Юго-Восточной Азии, с которыми ведутся переговоры.

В филиале "Лефортовский" создается крупный промышленный объект, включающий научные лаборатории и производство, способное выпускать в год 73 миллиона лекарственных препаратов в ампулах и флаконах, около 1 миллиарда таблеток и капсул, 10 миллионов препаратов в форме спреев, а также 33 миллиона трансдермальных пластырей и трансмукозальных (накладываемых на слизистую оболочку полости рта. – Прим. ред.) пленок.
Альфия Габидова
первый замдиректора ФГУП "Эндофарм" по науке

Без вызовов в нынешней ситуации не обходится: к примеру, здесь тоже возникли определенные трансформации в процессах поставок сырья (кроме как внутри страны, оно производится в Китае, Индии, Евросоюзе, Великобритании и США). При этом Габидова подчеркнула, что за счет перестроения логистических цепочек эти сложности решаемы. Кроме того, если раньше силы предприятия в основном были брошены на импортозамещение лекарственных препаратов, то теперь акцент сделан на разработку собственного сырья.

С 2016 года по настоящее время ФГУП "Эндофарм" разработал и внедрил в производство более 40 лекарственных препаратов, еще столько же – в программе внедрения до 2025 года. Также производитель совместно с Минпромторгом России до 2025 года реализует проект по организации производства отечественных фармацевтических субстанций мощностью более 30 тонн в год.

Собственные разработки

Фото: depositphotos/oskaphoto

В свою очередь, в "Изварино Фарме", которая имеет две производственные площадки – в Москве и Казани, также производят более 60 наименований. Их применяют и в кардиологии, и в гастроэнтерологии, акушерстве и гинекологии, онкологии, при лечении вирусных инфекций и других областях. Только за 2021 год здесь с конвейера сошли более 17 миллионов упаковок жизненно-важных препаратов, отметил гендиректор Орест Ибрагимов. Выпущенные препараты как минимум на 30% дешевле зарубежных аналогов и поставляются во все города России.

Проведенная модернизация производства, закупка нового высокотехнологичного оборудования позволят в 2022 году увеличить производственные мощности в два раза.
Орест Ибрагимов
генеральный директор ООО "Изварино Фарма"

Кроме дженериков, здесь занимаются и разработкой дженерик "+" с использованием инновационных подходов, в основном в области противоопухолевых и антиретровирусных (для лечения ВИЧ) препаратов, а также лекарственных средств для использования в трансплантологии. В целом в этом году здесь планируют закончить разработку 20 новых препаратов.

Сырье завод на 90% закупает на внешних рынках: в основном это Индия и Китай, и поставки из этих стран в целом идут нормально. "Сложнее обстоят дела с вспомогательными веществами, стандартами для контроля качества, упаковочными материалами. Но вопросы решаются, идет активный поиск альтернативных поставщиков", – добавил Ибрагимов.

Оборудование на заводе тоже импортное: из Германии, Бельгии, Италии, Великобритании и Канады, но в компании уверены, что даже в условиях санкций предприятие в полной безопасности. "Оборудование все новое, поэтому надеемся, что оно будет бесперебойно работать длительное время. В случае если будут возникать какие-то сложности, тогда начнем искать аналогичное оборудование в России или других странах", – сказал Ибрагимов.

Город поддержит

По словам Сергея Собянина, московская фармпромышленность является одной из крупнейших в стране и за последние годы наблюдается высокая динамика развития: за пять лет объем реализации продукции вырос более чем в пять раз, количество работающих – в полтора раза.

Власти столицы активно помогают предприятиям, субсидируя закупки оборудования, технологий, выдавая льготные кредиты. Также город присваивает компаниям статусы промышленного комплекса и развивает особую экономическую зону столицы. За счет этого снижается налоговая нагрузка на бизнес, а вырученные деньги можно пустить на производство.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Мы актуализируем все меры городской поддержки промышленности, которые в настоящее время есть. Кроме того, мы активно работаем с правительством РФ, по поручению президента в рамках госсовета вырабатываем совместные меры поддержки", – подчеркнул Собянин. Он также добавил, что в условиях санкционного давления проблем, связанных с логистикой, изменением цен и изменением курса национальной валюты, меры поддержки имеют первостепенное значение.

Развитие фармацевтической отрасли – один из приоритетов экономики Москвы. Сегодня в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся почти 15 тысяч человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции.
Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

"За первые три месяца этого года в Москве произвели на 24,8 процента больше лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпустили почти в два раза больше: рост составил 98,3 процента", – добавил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в городе создан достаточный запас льготных, жизненно важных лекарств и препаратов.

"Только за первые три месяца 2022 года объем выпуска различных препаратов увеличился на 24,8 процента, – подчеркнул он. – Более того, по итогам 2021 года производство выросло на 67,7 процента. Всего московские компании поставили продукцию на 345 миллиардов рублей, что на 96,2 процента больше, чем годом ранее".

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