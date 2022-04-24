В Москве запустили производство лекарства для терапии при болезни Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производство лекарств для терапии деменции при болезни Альцгеймера запустили на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В кластере медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики в ОЭЗ "Технополис "Москва" сегодня работают около 30 предприятий. Они вносят значительный вклад в развитие современной медицины и обеспечение столицы и регионов России препаратами и медизделиями", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что разработкой препарата занималась российская фармацевтическая компания. Первые партии лекарства поступят в аптеки столицы уже в апреле 2022 года.

По данным производителя, новое лекарство выпускается в форме таблеток в четырех дозировках. Уникальность препарата заключается в комбинации в одной лекарственной форме двух молекул, дополняющих действие друг друга.

В пресс-службе комплекса рассказали, что препарат выпускает технологический центр "НоваМедика Иннотех", являющегося дочерним предприятием компании "НоваМедика" (инвестиционный проект УК "Роснано"). Гендиректор предприятия Тимофей Петров заявил, что потенциал технологических мощностей компании позволяет удвоить количество исследовательских и производственных проектов, предлагая партнерам сервис международного уровня.

По его словам, в распоряжении центра имеется современное оборудование, знания и опыт применения сложных технологий. На площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" созданы все условия для эффективной работы.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что особая экономическая зона столицы стала местом притяжения инновационных компаний. В настоящий момент статус резидента имеют около 20 предприятий, выпускающих средства для лечения онкологических, эндокринных, иммунных заболеваний и т.д.

"Производство российского препарата на мощностях технополиса "Москва" – яркий пример готовности отечественной фармы к созданию и производству инновационных продуктов. Это важный шаг в обеспечении лекарственной безопасности страны", – подчеркнул Овчинский.

По данным генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, за последний год резидентами особой экономической зоны стали шесть предприятий медицинской направленности. За все время существования ОЭЗ компании фармакологической и медицинской отрасли произвели продукции более чем на 6,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на базе ОЭЗ начали выпускать жизненно необходимые препараты для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ. Производством лекарств занялась компания "Амедарт", ставшая резидентом ОЭЗ в 2019 году. Мощности предприятия позволяют производить до 10 миллионов упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств в год.