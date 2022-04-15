Ефимов: открыты 80 вакансий на фармацевтических предприятиях "Технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Предприятия фармацевтической и медицинской отраслей особой экономической зоны "Технополис "Москва" объявили набор специалистов разного профиля в связи с расширением существующих заводов и запуском новых. Всего открыты 80 вакансий, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Персонал требуется как крупным производителям лекарств, так и более компактным производствам изделий медицинской специализации. Резиденты кластера за время работы создали уже свыше 1,3 тысячи рабочих мест, вложив в площадки более 20 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он подчеркнул, что с запуском новых крупных проектов число рабочих мест увеличится почти вдвое.

В настоящее время в кластере медтехнологий, оборудования и биофармацевтики "Технополиса "Москва" работают около 30 предприятий, из которых 20 имеют статус резидента.

Как пояснил руководитель департамента информационной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, там производятся препараты для лечения онкологических, эндокринных, иммунных заболеваний, вакцины, изделия для скорой медпомощи, средства для урологических и стомированных больных, дезинфекционное оборудование.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями фармацевтических компаний на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

В настоящий момент Москва реализует несколько мер поддержки фармацевтики в условиях противодействия санкционному давлению. Так, для новых фармпроизводств предлагается льготная аренда земли по ставке 1 рубль в год. Кроме того, власти города финансируют проведение клинических исследований лекарственных препаратов и апробацию расходных материалов и медицинских изделий локальных производителей на базе московских больниц.

