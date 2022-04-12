Эксперт Минздрава сообщил, что в России нет дефицита препаратов для пациентов с онкологией

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В настоящее время в России нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Карпин.

"Подавляющее большинство иностранных производителей заявили о намерении продолжить поставки. Имеется достаточный запас лекарственных противоопухолевых препаратов на данный момент", – приводит слова эксперта ТАСС.

Он добавил, что в России ведутся работы по производству отечественных лекарственных препаратов, применяемых в области онкологии. В частности, запланировано налаживание производства дженериков, на которые истек срок патентной защиты.

Кроме того, планируется создание оригинальных собственных препаратов. Над ними уже работают некоторые научно-исследовательские институты, национальные медицинские исследовательские центры и российские фармакологические компании.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок.