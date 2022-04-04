В России создадут систему для контроля доступности препаратов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В России создадут специальную систему для контроля доступности препаратов в режиме онлайн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В ходе совещания по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения она уточнила, что к системе будут подключены главные внештатные специалисты Минздрава РФ по клиническим профилям. Они будут следить за запасом лекарств в регионах и в целом по стране.

"Специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств и где они находятся в режиме онлайн, чтобы не допускать снижения их запасов", – говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок.

Также, по данным Минздрава, в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, а также детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол.

