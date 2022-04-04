В России создадут систему для контроля доступности препаратов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В России создадут специальную систему для контроля доступности препаратов в режиме онлайн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В ходе совещания по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения она уточнила, что к системе будут подключены главные внештатные специалисты Минздрава РФ по клиническим профилям. Они будут следить за запасом лекарств в регионах и в целом по стране.
"Специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств и где они находятся в режиме онлайн, чтобы не допускать снижения их запасов", – говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок.
Также, по данным Минздрава, в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, а также детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол.
Запасов лекарств для льготников в России хватит почти на полгода
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: