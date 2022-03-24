Мурашко сообщил об отсутствии дефицита инсулина в России

Фото: Агентство "Москва"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы.
"Они в достаточном количестве есть", – приводит слова Мурашко РИА Новости.
Он отметил, что в стране достаточно запасов лекарств как зарубежных производителей, так и отечественных. Министр призвал не закупать препараты впрок, поскольку они имеют ограниченный срок годности.
Ранее Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок. Это привело к задержкам в логистической цепи.
В свою очередь, глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, в ближайшее время поступят в аптечную сеть.
Спрос на лекарства в России в начале марта вырос в 2 раза
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