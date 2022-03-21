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16:12

В ГД предложили создать онлайн-платформу с информацией об аналогах иностранных лекарств

технологиимедицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России нужно создать онлайн-платформу с информацией об отечественных аналогах зарубежных лекарственных препаратов и медицинских изделий. С соответствующим предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"У нас сегодня было предложение и мое личное, и комитет поддержал – это создать электронную информационную платформу, на которой будут представлены отечественные аналоги зарубежных лекарств и медицинских изделий. Я считаю, что это на сегодняшний день, на сложный период – такая важная задача. Минздрав поддержал", – приводит слова парламентария Агентство "Москва".

Огуль также подчеркнул, что это нужно, чтобы граждане разобрались именно в наименованиях лекарств.

Кроме того, он выразил мнение, что необходимо проводить мониторинг цен на лекарства в аптеках страны.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей в достаточном количестве и в ближайшее время поступят в аптеки.

Она отметила, что ведомство постоянно отслеживает объем лекарств на рынке и может утверждать, что в настоящее время проблемы с производством и поставками препаратов отсутствуют.

Спрос на лекарства в России в начале марта вырос в 2 раза

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