В Минздраве призвали россиян не создавать ажиотаж вокруг лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проблем с жизненно важными лекарствами в России нет, поэтому россиянам не следует искусственно создавать ажиотаж на такие препараты. Об этом заявил Михаил Мурашко в ходе совещания с общественными приемными партии "Единая России" и Минздравом РФ.

"Все эти препараты – они в наличии, они поступают. И никаких рисков для плановой терапии нет", – сказал министр здравоохранения.

Мурашко напомнил о недавнем резком повышении спроса на инсулин и о том, как оперативно логистическая система отработала возникший дефицит. Ажиотаж же последних трех недель, по словам министра, обусловлен различными фейками и недостоверной информацией. Он подчеркнул, что фармкомпании продолжают стабильно поставлять лекарства, в том числе жизненно важные.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей в достаточном количестве и в ближайшее время поступят в аптеки. Она отметила, что ведомство постоянно отслеживает объем лекарств на рынке и может утверждать, что в настоящее время проблемы с производством и поставками препаратов отсутствуют.

