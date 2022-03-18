Россиян предупредили о звонках мошенников из-за "дефицита медикаментов"

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Минздрав предупредил россиян о злоумышленниках, которые звонят от имени министерства и советуют закупиться лекарствами впрок. Таким способом мошенники пытаются вызвать панические настроения и искусственный ажиотаж на рынке медикаментов, говорится в телеграм-канале ведомства.

"Ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Минздрава контролируют лекарственное обеспечение граждан.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на вывоз из России иностранных лекарств и другой медицинской продукции. Речь идет о медицинских изделиях, завезенных из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и находящихся в настоящее время на российских складах или таможне.

