Фото: MAX/"Александр Хинштейн"

В Курске девять человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на город. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.

"Осколочные ранения в центре у двух мужчин, трех женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома двенадцатилетний ребенок, спасатели уже вызволили его. Также ранены две женщины – посетительницы частной клиники, у них осколочные ранения. Еще одна пострадавшая в районе Льговского поворота", – написал глава региона.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Повреждены фасад и окна травмпункта, а также несколько автомобилей, некоторые из которых загорелись.

Информация о последствиях уточняется. Хинштейн лично посетил места происшествий, пообщался с людьми и ответил на их вопросы. Поо его словам, всех пострадавших жильцов разместят в ПВР, если это потребуется. Кроме того, власти осуществят выплаты.

"Никто без крыши над головой не останется. После обследования домов поможем с восстановлением – в первую очередь нужно оперативно закрыть тепловой контур", – подчеркнул губернатор.

В связи с произошедшим образовательным учреждениям посоветовали действовать так же, как при объявлении тревоги ракетной атаки, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Занятия во вторую смену предложено проводить дистанционно.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов накануне сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на пятиэтажку в Энеме пострадали четыре человека. По его словам, все пострадавшие госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести, им оказывали необходимую медицинскую помощь. В результате инцидента также были повреждены несколько квартир.